Пикник с алкоголем и шашлыками закончился для тагильчанки уголовным делом

Тагильчанка признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в один из июльских дней подсудимая вместе с подругой, отдыхая на природе, употребляли алкоголь. Позже у женщин возник конфликт с другими отдыхающими, в связи с чем на место происшествия был вызван наряд полиции. Обвиняемая, выражая несогласие с грозящим ей привлечением к административной ответственности, стала нецензурно выражаться в адрес полицейских в присутствии гражданских лиц и применила к ним физическое насилие.

«Подсудимая вместе со своей подругой отдыхала на природе, употребляя алкоголь. Гражданки решили полакомиться шашлыками, в связи с чем, обосновавшись возле водоёма, разожгли дрова в переносном мангале. В это время дно мангала упало прямо вместе с раскалёнными докрасна углями. Огонь стремительно стал распространяться по подсохшему от июльского зноя и вытоптанному отдыхающими травяному покрытию. Кто-то из наблюдавших высказал женщинам претензию по поводу того, что они своим поведением не только нарушают правила противопожарной безопасности, но и совершают противоправное действие, распивая спиртное в общественном месте. С этим гражданином у обвиняемой возник конфликт, логичным продолжением которого стал вызов на место происшествия сотрудников полиции. Прибывшие полицейские доставили тагильчанок в территориальный отдел полиции, при этом одна из гражданок стала выражаться в адрес полицейских нецензурной бранью и применила к стражам порядка физическое насилие. Дальнейшие её противоправные действия были быстро пресечены. Собранные по данному факту материалы полицейские передали нашим коллегам из Следственного комитета», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе предварительного следствия выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей. Приговором суда, вступившим в законную силу, женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.