ПФР не поверил, что Владислав Тетюхин отказался от зарплаты, и попытался взыскать с него 1,3 млн рублей

Нижнетагильский филиал Пенсионного фонда России попытался отсудить у гендиректора «Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра» (УКЛРЦ) Владислава Тетюхина страховые взносы и пени, а также штрафы за их неуплату. Как пишет портал 66.ru, сам Тетюхин и ещё три работника госпиталя ранее добровольно отказались от зарплаты, поэтому отчисления в пенсионный фонд не производились.

В ПФР посчитали, что таким образом УКРЛЦ пытается уклониться от выплат и начислили дополнительно 1,3 млн рублей из расчёта, что в 2014–2015 годах гендиректор компании Владислав Тетюхин, его заместитель Алексей Щелкунов, экс-главбух и специалист по работе с персоналом получали минимальную зарплату.

В 2016 году УКЛРЦ обжаловал это решение ПФР и свердловский арбитраж встал на сторону госпиталя. Пенсионный фонд не согласился с решением и подал кассацию, но суд остановил процесс, не допустив пенсионный фонд до Верховного суда. Через год УКРЛЦ через суд взыскал с ПФР 126 тысяч рублей процентов «на сумму излишне взысканных страховых взносов».