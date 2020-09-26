Певица из Нижнего Тагила Вера Мусаелян вышла замуж за оппозиционера Илью Яшина

Солистка группы «АлоэВера» — певица из Нижнего Тагила Вера Мусаелян — сегодня вышла замуж за российского оппозиционного политика Илью Яшина, главу муниципального округа Красносельский в Москве. О знаковом событии молодожёны сообщили в своих соцсетях.

Накануне свадьбы Вера устроила концерт-девичник в клубе «Москва», на котором категорически запретила появляться будущему мужу. Однако жених её не послушался и смог попасть на мероприятие, переодевшись охранником. В своём Instagram Яшин рассказал, что кепку сотрудника ППС для полноты образа он купил через интернет за 200 рублей, а когда пришёл на встречу с продавцом, выяснилось, что тот — действующий сотрудник Росгвардии. Примечательно, что встреча состоялась возле здания, где работает силовик.