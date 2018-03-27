Певец Витас получил семь суток ареста за холостую стрельбу в Подмосковье

Одинцовский городской суд отправил под административный арест певца Витаса (Виталия Грачёва), который на прошлой неделе устроил стрельбу из охолощенного пистолета в районе Рублёво-Успенского шоссе, со ссылкой на пресс-секретаря Московского областного суда Наталью Осипову пишет «Интерфакс».

«Суд признал Грачёва виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на семь суток», — сообщила Осипова.

Витас признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Максимальное наказание по данному правонарушению предусматривает 15 суток ареста.

Ранее, 21 марта, в подмосковной Барвихе певец устроил холостую стрельбу, после чего был задержан.