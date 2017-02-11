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15 Фев 2017 16:31 | Метки: Новости, политика

Петербургские депутаты переименуют городской округ из-за оппозиционной партии

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении проект закона о переименовании муниципального округа Парнас. По решению депутатов он будет называться Сергиевское — в честь Сергия Радонежского, пишет «Медуза». 

Идея переименовать округ принадлежала депутату Евгению Марченко. Он утверждал, что люди часто путают название округа с названием партии «Парнас», а также с названиями промзоны, станции метро и колбасного завода.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Сергий Радонежский «сыграл ключевую роль в политическом и экономическом становлении Российского государства», а его имя тесно связано с Санкт-Петербургом.

«С начала правления Петра Великого, основателя Санкт-Петербурга, Сергиев монастырь становится его основным прибежищем. Дважды во время стрелецких мятежей в 1682 и 1689 годах Пётр I был спасён здесь от неминуемой смерти», — говорится в записке.

Как сообщает «Интерфакс», против переименования округа выступил депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалёв.

«Убедительно прошу не ставить себя в положение людей, над которыми будет хохотать вся страна. Конечно, Пётр I скрывался в Троице-Сергиевой лавре. Но не в промзоне "Парнас" же он скрывался», — сказал депутат.

Муниципальный округ Парнас находится в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Своё название он получил от Парголовской насыпи — холма с видовой площадкой, насыпанного по приказу императрицы Екатерины II.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Комсомольская правда»

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