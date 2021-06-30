Песков заявил об отсутствии необходимости помощи бизнесу из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «России 24» заявил, что в настоящий момент бизнесу в стране не требуется помощь, потому что вне локдауна экономика работает.

«Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются, продолжаются, как после землетрясения, афтершоки. Это тоже в экономике продолжается, но тем не менее ситуация другая — всё живёт, всё работает, испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи», — сказал Песков.

По его словам, адресная помощь бизнесу и малоимущим слоям доказала свою эффективность в России.

«Веерная помощь ни в одной стране мира не сработала — это имеет последствия в виде инфляции, и просто раздача денег — это чистый популизм», — рассказал Песков.

В то же время российские бизнесмены, как пишет «Коммерсантъ», хотят, чтобы государство взяло на себя убытки компаний из-за локдауна, введённого в 2020 году.