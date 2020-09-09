Песков заявил об отмене прямой линии с Путиным в 2020 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что традиционной прямой линии с Владимиром Путиным в 2020 году не будет.

«Президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев», — заявил Песков.

По его словам, проводить прямую линию в традиционном формате «было бы излишним».

«Поэтому мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

В последний раз Путин общался с гражданами России в формате прямой линии в июне 2019 года. Первая такая передача вышла в 2001 году, с тех пор прямая линия проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 годов.