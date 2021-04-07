Песков заявил об отказе Кремля приглашать иностранцев на парад Победы

Кремль в этом году не будет приглашать зарубежных гостей на парад Победы в Москве, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном, наверное, будет обычный режим приглашения на Парад», — объяснил он.

Песков уточнил, что ближе к 9 мая будут определены нюансы проведения мероприятия с учётом санитарных требований.

Ранее, 29 марта, Песков заявил, что он не слышал ничего о том, что готовится приглашение иностранцев, и на тот момент «об этом речи не шло». Тогда же он подчеркнул, что сам парад однозначно будет проведён и готовится шествие «Бессмертного полка».

«Если мы себя сейчас чувствуем, слава богу, более уверенно в плане продолжающейся борьбы с коронавирусом, то многие страны Европы сейчас находятся в тревожной ситуации. Им ещё много работать до стабилизации», — отмечал он.

В 2020 году парад 9 мая решили не проводить из-за коронавируса и ограничились только его воздушной частью. Полноценный парад прошёл 24 июня.