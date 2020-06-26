Песков заявил о «зашкаливающем» числе фейков о голосовании по Конституции

Количество фейков по ситуации вокруг голосования по поправкам в Конституцию РФ «просто зашкаливает», заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не готов воспринимать «обезличенную информацию», но конкретные сведения по нарушениям должны направляться в ЦИК. Песков напомнил о словах Владимира Путина о приоритете абсолютной легитимности голосования по поправкам и недопустимости каких-либо приписок.

Ранее в соцсетях появились фотографии, на которых россияне голосуют по вопросу поправок в Конституцию в багажниках автомобилей, автобусах, на лавочках во дворах, на пнях в деревнях и в других местах, где разместились участковые избирательные комиссии; есть примеры, когда бюджетников заставляют голосовать за поправки, а за некоторых сотрудников государственных структур голосуют коллеги. Однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что «у нас никто не голосует на лавочках и в багажниках машин».

Напомним, в России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию, которое продлится до 1 июля включительно. Ключевая поправка — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.