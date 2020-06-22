Песков заявил о постоянном процессе сменяемости власти в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Ведомости» заявил, что в стране происходит постоянный процесс ротации во власти и «не замечать этого было бы неверно».

По его словам, Владимир Путин доволен выстроенной им системой, она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти.

«Это действительно характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального», — подчеркнул Песков.

Комментируя высказывание Путина о том, что тот ожидает «рыскание глазами» внутри чиновничьего аппарата в поисках возможных преемников действующего президента, Песков заметил, что «основная мотивация совсем не связана со сменяемостью или несменяемостью президента». Он заявил, что люди, приходящие на госслужбу, «руководствуются гораздо более высокими соображениями» — например, служение Родине и работа на государство.

Песков назвал абсурдным вопрос о тех, кто будет «рыскать глазами».

«Здесь нужно понимать, что речь идёт не о конкретных людях, а речь идёт о настроении», — заметил пресс-секретарь.

Ранее в эфире телеканала «Россия 1» Путин заявил о важности принятия поправки в Конституцию, которая обнуляет его президентские сроки и разрешает баллотироваться на новые сроки, также он не исключил, что в случае принятия этой поправки воспользуется таким правом. Путин сказал, что если поправка не будет принята, то через два года «вместо нормальной, ритмичной работы» во власти начнётся поиск преемников. Сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас заявил, что чиновники должны свыкнуться с мыслью, что Путин сможет избраться снова, и не отвлекаться на размышления о трансфере власти в 2024 году.

Напомним, общероссийское голосование по предложенным поправкам пройдёт 1 июля — этот день объявили выходным, хотя досрочно можно будет проголосовать с 25 июня. Ключевая поправка позволит Путину повторно баллотироваться на должность президента и быть у власти до 2036 года.