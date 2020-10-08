Песков рассказал о судьбе «перехваченных переговоров Варшавы и Берлина», которые Беларусь передала ФСБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские спецслужбы сделали «то, что было необходимо», с записью «перехваченных переговоров Варшавы и Берлина», которые Александр Лукашенко обещал передать директору ФСБ Александру Бортникову, пишет «Интерфакс».

«У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счёт нет, но очевидно, что российские специальные службы сделали с этими записями то, что было необходимо», — сказал Песков.

На вопрос о том, что именно с ними «необходимо было» сделать, Песков не ответил.

Напомним, о перехвате разговора «Варшавы и Берлина» Александр Лукашенко рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину 3 сентября, пообещав передать записи в ФСБ России. Лукашенко заявил, что перехваченный разговор подтверждал фальсификацию отравления Алексея Навального.

Позже белорусские СМИ опубликовали запись разговора «Майка» и «Ника», которые разговаривали по-английски и обсуждали, что «надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси», а Лукашенко называли «крепким орешком». Содержание этих «переговоров» стало поводом для шуток в соцсетях — пользователи были уверены, что это фейк.