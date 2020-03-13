Песков попросил журналистов не посещать Кремль в случае плохого самочувствия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с угрозой распространения коронавируса выступил со специальным обращением к журналистам, освещающим деятельность главы государства Владимира Путина, пишет РИА Новости. Во время общения с прессой он настоятельно попросил не посещать Кремль в случае плохого самочувствия.

«Журналисты, которые освещают деятельность президента в Кремле, будьте особенно внимательны к любым "коронапроявлениям". Говоря по-русски, если у вас насморк, если у вас кашель, если вас знобит, если у вас просто плохое самочувствие, что необязательно связано с коронавирусом, пожалуйста, не приходите в Кремль. Мы пока работаем без ограничений, но просим в это время проявлять особую бдительность. Это и мера предосторожности, и проявление уважения ко всем коллегам», — обратился к журналистам Дмитрий Песков.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже новый вид вируса начал распространяться за пределами Китая. Сейчас по всему миру коронавирусом заразились больше 130 тысяч человек, около 4,7 тысячи умерли, 68,6 тысячи вылечились.

В администрации президента и ранее принимались меры для борьбы с распространением коронавируса. В начале февраля всех журналистов стали проверять с помощью тепловизоров на входе в Кремль.