Песков подтвердил визит Путина в Екатеринбург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков официально подтвердил, что глава государства Владимир Путин приедет в Екатеринбург на следующей неделе, пишет РИА Новости.

«На следующей неделе поездка в Екатеринбург запланирована у президента, это будет по случаю выставки "Иннопром-2019". Традиционно Путин посетит эту выставку, выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации, который будет на полях "Иннопрома". Будут ещё несколько мероприятий в Екатеринбурге, мы в понедельник расскажем», — сказал Песков.

По предварительным данным, президент приедет в Екатеринбург 9 июля. Большую часть времени он проведет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и в конгресс-холле, который построили по требованиям ФСО. К визиту Путина также готовятся в Уральском федеральном университете.

Визиты президента сопровождаются перекрытиями дорог и повышенными мерами безопасности: так, с 1 июля ФСБ и МВД проводят спецоперацию по выявлению нелегальных мигрантов-водителей такси. 9 июля повышенные меры безопасности будут введены для персонала аэропорта Кольцово - в частности, им запретят снимать борт, на котором прилетит президент