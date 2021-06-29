Песков подтвердил срыв планов по вакцинации 60% россиян к осени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинировать от коронавируса 60% россиян к осени не удастся и сроки этого процесса сдвигаются, пишет «Интерфакс».

«Очевидно, что 60% привить не удастся. Мы видим, что только на этой неделе стало расти более или менее количество желающих вакцинироваться. До этого динамика вакцинации, к сожалению, была низкой», — сказал Песков.

Он также выразил надежду, что рост желающих вакцинироваться продолжится.

Ранее «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 пересмотрел планы по вакцинации от коронавируса. Согласно новым распоряжениям, от регионов больше не требуют привить 60% населения, теперь региональные власти должны обеспечить вакцинацию хотя бы 30–35% граждан. При этом при расчёте коллективного иммунитета штаб теперь учитывает и переболевших коронавирусом.