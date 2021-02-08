Песков опроверг причастность Кремля к акциям в поддержку Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к акциям в поддержку главы государства, пишет «Интерфакс». Ранее СМИ сообщили о нескольких подобных мероприятиях в регионах.

«Мы видим те же самые сообщения в прессе на этот счёт. Но к нам это никакого отношения не имеет», — заявил журналистам Песков, отвечая на вопрос, согласовывались ли акции с администрацией президента и в курсе ли Кремль.

Среди подобных акций упоминается флешмоб компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге, в котором участвовали несколько тысяч человек: сотрудники предприятия с флагами России прошли колонной вдоль главного корпуса компании, а затем выстроились на парковке в надпись «Путин наш президент». Власти Свердловской области вынесли компании предупреждение.

Кроме того, акции-флешмобы в поддержку президента прошли в Севастополе, Ростовской области, Алтайском крае, Волгоградской области, Татарстане, Тамбовской области, Ставропольском крае и других регионах.