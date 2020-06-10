Песков объяснил низкую смертность от коронавируса «эффективной российской медициной»

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью каналу CNN заявил, что смертность от коронавируса в России относительно низкая благодаря эффективной медицине.

На вопрос журналиста канала, почему статистика смертности в России по сравнению с другими странами выглядит заниженной, Песков ответил, что «не согласен с этими оценками».

«Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» — ответил Песков.

Он также сообщил, что в апреле Россия вышла на второе место в мире по количеству заболевших благодаря объёмам тестирования.

«Чем больше тестов, тем больше выявленных случаев», — сказал он.

В середине мая в интервью американскому каналу CNBC Песков объяснил низкую смертность от инфекции проведением вскрытий, которые определяют реальную причину смерти пациента.

«В этом и состоит разница между Россией и западными странами, где не проводят патологоанатомических исследований», — заявил пресс-секретарь.

По данным на 9 июня, в России больше 485 тысяч заболевших коронавирусом нового типа, 6,1 тысячи человек умерли. В мае российские данные о смертности раскритиковали иностранные СМИ: изучив статистику, они пришли к выводу, что в ней не учитывается до 70% умерших пациентов, у которых была инфекция. Позже московский департамент здравоохранения сообщил, что в статистику не попадают около 60% умерших, так как их смерть наступила по другим причинам.