Песков назвал вакцинацию добровольной из-за возможности уволиться в случае отказа от прививки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обязательная вакцинация сотрудников ряда организаций в Москве может считаться добровольной, посколько у тех, кто не хочет делать прививку, есть возможность уволиться, пишет РИА Новости.

«В целом вакцинация действительно остаётся добровольной. Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать — он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он может искать себе работу в другом месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», — сказал Песков.

Его спросили, считают ли в Кремле добровольностью выбор между прививкой и сохранением работы.

«Это добровольность, потому что вы можете поменять работу. Если вы работаете в сфере услуг и если вы не привиты, вы можете представлять угрозу для тех, кому вы эти услуги оказываете, в условиях острой вспышки пандемии», — ответил Песков.

16 июня на фоне роста заболеваемости коронавирусом власти Москвы объявили о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 для работников государственных и частных предприятий некоторых сфер: торговли, общественного питания, транспорта, образования, ЖКХ, культурных и развлекательных мероприятий. До 15 августа полный курс вакцинации должны пройти не менее 60% сотрудников таких организаций. Помимо Москвы о подобных мерах объявили ещё несколько регионов.

24 июня московский оперштаб по борьбе с коронавирусом заявил, что работодатели обязаны отстранять сотрудников, которые отказываются прививаться при отсутствии медицинских противопоказаний. Таким сотрудникам, сообщил оперштаб, не должна начисляться зарплата, но работодатель может предложить им перейти на удалённый режим работы.