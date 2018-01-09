Песков анонсировал начало работы избирательного штаба Путина

Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина начнёт работу в ближайшее время, со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет «Интерфакс».

Вместе с тем Песков, отвечая на вопрос о лицах, которые внесли средства в избирательный фонд Путина, отметил, что является пресс-секретарём главы государства и не имеет никакого отношения к фонду кандидата в президенты Путина.

«Я, как пресс-секретарь президента Путина, не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата в президенты и не имею права отвечать на эти вопросы по закону», — сказал Песков.

Накануне Центризбирком опубликовал данные о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов. В избирательный фонд Владимира Путина поступило более 400 млн рублей. Поскольку законом установлено, что предельная сумма всех расходов кандидата из его фонда не может превышать 400 млн рублей, фонд Владимира Путина, который баллотируется на пост в качестве самовыдвиженца, сформирован в полном объёме. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил в избирательный фонд более 200 млн рублей, из них он пока ничего не потратил. На третьем месте по величине фонда стоит бизнес-омбудсмен Борис Титов, в его фонде 20,7 млн рублей, из них на агитационную продукцию потрачено 2,2 млн рублей. Избирательный фонд телеведущей Ксении Собчак сейчас составляет 19,4 млн рублей, из них 3,6 млн потрачено на «финансовое обеспечение сбора подписей». В фонд лидера «Яблока» Григория Явлинского поступило 15 млн рублей, из которого уже потрачено 9,4 млн, из них 1,6 млн — на финансовое обеспечение сбора подписей.

Самый маленький избирательный фонд сейчас у кандидата на пост президента от КПРФ Павла Грудинина — в его фонде пока 1 тысяча 66 рублей, из которых ничего не потрачено.