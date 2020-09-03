Пьеса драматурга из Нижнего Тагила, написанная с помощью мессенджера, примет участие в театральном фестивале

Драматург и журналист тагильского информагентства «Все новости» Александр Зверев станет участником театрального фестиваля-лаборатории «Мой ЕКБ». Событие пройдёт 5 сентября в Екатеринбурге.

На фестивале состоится читка пьесы «САМО», которую Александр Зверев написал вместе с драматургом из Екатеринбурга Анной Кизиковой. Оба автора сейчас учатся в Екатеринбургском театральном институте на курсе литературного творчества у режиссёра Николая Коляды. В конце марта студентов перевели на удалёнку и Саша с Анной решили поработать вместе в онлайн-формате. В 10-страничной пьесе молодые драматурги размышляют о том, как самоизоляция повлияла на взаимоотношения людей.

«Это был необычный опыт для нас обоих. Мы разделили персонажей и перебрасывались репликами от их лица в сообщениях. Ну и двигали сюжет. Потом Аня соединила всё в один документ, мы внесли правки по очереди, обсудили и всё», – рассказал «Афише МС» Александр Зверев.

Читка пьесы «САМО» пройдёт 5 сентября в центре культуры «Урал». Её прочтут профессиональные артисты, после чего состоится обсуждение с авторами и публикой. Также на фестивале прочитают ещё три пьесы других уральских драматургов: «Халтура» Татьяны Савиной, «Московская горка» Анны Рыбкиной и «Очень короткая экскурсия по району с нулевым уровнем преступности» Натальи Бондарь, сообщает ИА «Все новости».

Фестиваль-лаборатория «Мой ЕКБ» — совместный проект центра культуры «Урал» и Центра современной драматургии. Читки проходят уже в третий раз. В 2018 году пьесы читали в сопровождении гула проезжающих поездов и машин «на районе» — под мостом ЖБИ. А в 2019 году мини-фестиваль стал частью большого городского театрального события «Лица Улиц».