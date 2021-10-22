Общество

Первый снег в Нижнем Тагиле глазами читателей АН «Между строк» (ФОТО)

22.10.2021 11:10
Первый снег в Нижнем Тагиле глазами читателей АН «Между строк» (ФОТО)

Сегодня ночью, около 23:00, в Нижнем Тагиле выпал первый снег, в мгновение ока превратив город в снежную сказку. Редакция АН «Между строк» попросила тагильчан делиться белоснежными фотографиями в наших пабликах в соцсетях. Мы получили десятки классных снимков, а лучшие из них решили опубликовать на нашем сайте. Смотрим и любуемся!

Тагильчанин Алексей явно очень рад первому снегу. Теперь мы всей редакцией гадаем, есть ли на нём трусы…smiley


Фото: Алексей Макаров 

Уютные тагильские дворы с припорошенными снежком машинами. 


Фото: Аня Кусакина 

 


Фото: Yuri Krüntzberg

 


Фото: Людмила Ласукова


Фото: Елена Срябина 

 


Фото: Света Матвеева 


Фото: Мария Евдокимова, Рудник

Вечерний и утренний центр города.


Фото: Виталий Кондратович 

 

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