Первый снег в Нижнем Тагиле глазами читателей АН «Между строк» (ФОТО)

Сегодня ночью, около 23:00, в Нижнем Тагиле выпал первый снег, в мгновение ока превратив город в снежную сказку. Редакция АН «Между строк» попросила тагильчан делиться белоснежными фотографиями в наших пабликах в соцсетях. Мы получили десятки классных снимков, а лучшие из них решили опубликовать на нашем сайте. Смотрим и любуемся!

Тагильчанин Алексей явно очень рад первому снегу. Теперь мы всей редакцией гадаем, есть ли на нём трусы…



Фото: Алексей Макаров



Уютные тагильские дворы с припорошенными снежком машинами.



Фото: Аня Кусакина





Фото: Yuri Krüntzberg





Фото: Людмила Ласукова





Фото: Елена Срябина





Фото: Света Матвеева





Фото: Мария Евдокимова, Рудник



Вечерний и утренний центр города.



Фото: Виталий Кондратович

