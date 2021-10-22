Первый снег в Нижнем Тагиле глазами читателей АН «Между строк» (ФОТО)

22.10.2021 11:10
Сегодня ночью, около 23:00, в Нижнем Тагиле выпал первый снег, в мгновение ока превратив город в снежную сказку. Редакция АН «Между строк» попросила тагильчан делиться белоснежными фотографиями в наших пабликах в соцсетях. Мы получили десятки классных снимков, а лучшие из них решили опубликовать на нашем сайте. Смотрим и любуемся!
Тагильчанин Алексей явно очень рад первому снегу. Теперь мы всей редакцией гадаем, есть ли на нём трусы…
Уютные тагильские дворы с припорошенными снежком машинами.
Вечерний и утренний центр города.
Фото: Екатерина Кукина
Фото: Екатерина Кукина