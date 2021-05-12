Первый гастрономический фестиваль местных производителей пройдёт в Нижнем Тагиле в этот уик-энд

В парк-отеле «Лесная» 15 мая впервые пройдёт гастромайфест «Крендель и хмель» (18+). Он станет альтернативой осеннего Октоберфеста, который давно полюбился гостям «Лесной». Фишкой нового весеннего фестиваля станут фермерские продукты и напитки от местных производителей, рассказала «Афише МС» владелица парк-отеля Ольга Вертунова.

В 2020 году из-за пандемии в «Лесной» не состоялся грандиозный Октоберфест — тематическая вечеринка в стиле главного немецкого праздника для любителей пенного. В 2021 году руководство парк-отеля решило порадовать своих гостей и придумало ещё один большой и весёлый праздник с вкусными угощениями и увлекательной программой.

«Идея сделать весенний фестиваль была давно, но как-то не складывалось, а тут сложилось — и партнёры собрались вместе, и получилась крепкая команда. Это наша альтернатива Октоберфесту, который наши гости с нетерпением ждут целый год. Теперь у нас будет два праздника — весной и осенью. Отличие от Октоберфеста в том, что здесь будут только русские продукты, только наша музыка», — говорит Ольга Вертунова.

Партнёрами фестиваля стали тагильский производитель сыров «Мышкин рай», ферма микрозелени, компании «Тагильское пиво» и «Уральская рыба», а также магазин фермерских продуктов, производитель мясных полуфабрикатов «Территория фермы».

Гости фестиваля попробуют нежные и пикантные сыры от «Мышкиного рая». На фермерской тарелке будет представлена вкусная солёная рыбка от «Уральской рыбы» и разнообразные мясные деликатесы от «Территории фермы». Также гости отведают микрозелень — молодые побеги овощных культур, суперфуд, набирающий популярность во всём мире. Микрозелень добавляют в бутерброды, салаты, супы, зелёные коктейли, смузи, она делает блюда не только вкусными, но и очень полезными и эстетически привлекательными. Так что приготовьтесь делать много фуд-фото для соцсетей.

Кроме вкусных угощений от поваров парк-отеля «Лесная» и партнёров фестиваля «Крендель и хмель», гостей ждут богатая развлекательная программа, новые знакомства, подарки, танцы и фотосессии, прогулки по территории отеля, находящегося в живописном лесу. Весь вечер тагильский кавер-бэнд «БитБар» будет исполнять любимые песни отечественных исполнителей.

Гастрофестиваль фермерских продуктов «Крендель и хмель» состоится 15 мая в 15:30 в парк-отеле «Лесная». Забронировать билеты можно по телефону 8 (3435) 49-79-20 или через сообщения в группах парк-отеля «Лесная» во «ВКонтакте» и Instagram.