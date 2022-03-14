«Первый эффективный руководитель за последние 20 лет». В Нижнем Тагиле учителя, родители и школьники требуют вернуть уволенного директора школы №138 

Управление образования мэрии Нижнего Тагила не стало продлевать контракт с директором школы № 138 Светланой Ладейщиковой, проработавшей в образовательном учреждении шесть лет. Однако школьники, родители и педагоги оказались категорически против смены руководителя.

По словам Светланы, месяц назад её уведомили о переаттестации, к которой она начала готовиться. 9 марта директору сообщили о переносе теста на 11 марта, когда заканчивался срочный трудовой договор.

«На аттестации 11 марта начальник управления образования Татьяна Удинцева мне сказала, что со мной контракт продлевать не будут. На мой прямой вопрос, какие ко мне претензии, ответа было два: первый — к вашей школе много вопросов (только они не были озвучены). И второй — вы умная женщина, вы всё понимаете. Но я согласна быть дурой, я действительно не понимаю! Я даже не ожидала, что контракт не продлят, ничего не предвещало такого развития событий», — рассказала АН «Между строк» Светлана Ладейщикова.

Коллеги Светланы и родительский комитет школы написали обращение к главе города Владиславу Пинаеву, заместителю главы администрации Валерию Сурову и начальнику управления образования Татьяне Удинцевой с просьбой не увольнять директора. Школьники тоже создали аналогичную петицию, которую подписали более 100 человек.

Обращение к главе Нижнего Тагила от педсостава школы № 138 Обращение к главе Нижнего Тагила от педсостава школы № 138

«Светлана Евгеньевна — первый эффективный директор школы № 138 за последние 20 лет. Её поставили на пост директора в тот момент, когда решался вопрос о закрытии школы, но она решила вопреки всему бороться за будущее образовательного учреждения, которое в итоге, несомненно, обеспечила. Любовь педагогического коллектива, родителей, учителей — всё это не просто так. Это искренняя признательность за то, сколько собственных сил, энергии и средств было вложено Светланой. Очень надеемся, что удастся увидеть её вновь нашим директором», — говорят в школе.

В управлении образования мэрии Нижнего Тагила заявили АН «Между строк», что трудовой договор со Светланой Ладейщиковой расторгнут в связи с истечением срока.