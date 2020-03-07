Политика

Первым замминистра транспорта стал глава Росавиации

07.03.2020 14:18
Первым замминистра транспорта стал глава Росавиации

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главу Росавиации Александра Нерадько первым заместителем министра транспорта РФ. Соответствующее распоряжение было опубликовано 6 марта на сайте кабмина.

Мишустин также постановил объединить должности первого заместителя министра транспорта и руководителя Росавиации.

«Назначить Нерадько Александра Васильевича первым заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства воздушного транспорта, освободив его от занимаемой должности», —цитирует ТАСС текст распоряжения.

Ранее первым замминистра транспорта РФ был Иннокентий Алафинов, а пост заместителя министра, курирующего авиационный транспорт, занимал Александр Юрчик.

Фото: 
«Коммерсантъ»
Copyright
Telegram mstrok.ru