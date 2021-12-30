Первые дни 2022 года в Нижнем Тагиле будут тёплыми 

В Уральском гидрометцентре рассказали, какая погода ждёт свердловчан в новогодние праздники. В Свердловскую область движется антициклон. Он окажет влияние на погоду в ближайшие дни.

В Нижнем Тагиле в праздничные дни ожидаются небольшой снег и облачная погода. Сегодня, 30 декабря, в нашем городе воздух прогреется до –13 градусов, ночью — до –15. 31 декабря, в пятницу, днём синоптики обещают –11 градусов, ночью — до –13.

В Новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле пройдёт небольшой снег, температура воздуха будет комфортной — около –13 градусов.

1 января станет ещё теплее: днём и ночью будет –7 градусов. В воскресенье, 2 января, в светлое время суток температура воздуха поднимется до –5 градусов, ночью ожидается –4 градуса.

В пятницу, 3 января, днём синоптики прогнозируют до –5, а ночью станет морозно: столбики термометров опустятся до –15 градусов.