Первые «Чистые игры» прошли в уральском городе присутствия ЕВРАЗа

Популярный экологический квест «Чистые игры» впервые прошёл в Качканаре при поддержке ЕВРАЗа. 22 сентября более 140 человек играя очистили от мусора прибрежную зону городского водохранилища — одного из самых живописных мест Качканара.

«Чистые игры» появились в 2014 году в Санкт-Петербурге и за несколько лет из небольшой группы активистов выросли до международного проекта, главная цель которого —повышение культуры обращения с отходами, пропаганда раздельного сбора и переработки отходов. Это современная альтернатива субботникам в формате квеста с использованием мобильных технологий.

В Качканаре «Чистые игры» собрали без малого 40 команд — школьников, студентов, сотрудников градообразующего предприятия ЕВРАЗ КГОК со своими семьями.

«Это первые “Чистые игры” в Качканаре. Более того, это первый город присутствия ЕВРАЗа, где компания поддержала их проведение, выступив партнёром. И это правильное дело! ЕВРАЗ всегда поддерживал эковолонтёрство — уже у многих на слуху добрые дела экологического отряда “День горы”, который с молодёжной организацией ЕВРАЗ КГОК проводит масштабные экологические акции. И поэтому мы не могли не поддержать “Чистые игры” — интересный формат квеста. Много молодёжи, детей — почти 150 качканарцев собрались, чтобы сделать родной город ещё красивее. Надеюсь, что Игры станут доброй традицией в Качканаре», — отметил директор по социальным отношениям Дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Фёдор Фадеенко.

Цель каждой команды — найти как можно больше мусора и на каждом этапе заработать максимальное количество баллов. Азартный дух соревнования вдохновляет игроков настолько, что к финишу приносят горы мусора, отмечают на официальном сайте организаторы.

«Команды собирают мусор и получают за это баллы. Собранный раздельно мусор приносит больше баллов. Побеждает команда, которая соберёт больше мусора. Для того чтобы усилить игровую составляющую, а участники могли проявить как можно больше личностных качеств, мы ввели чекины (геолокационные отметки в интернете) с фотографиями очищенных стоянок, фотоохоту, загадки, поиск среди мусора необычных предметов — “артефактов”. Всё мероприятие занимает 2–3 часа и проходит в один день», — объясняют правила Игр организаторы.

За пару часов на берегу Качканарского водохранилища участники Игр собрали 202 мешка с мусором. Он, по условиям «Чистых игр», отправится на вторичную переработку. Одним из самых необычных найденных «артефактов» оказался большой игрушечный гепард, оставленный кем-то из отдыхающих на берегу.

Первое место в первых «Чистых играх» Качканара заняла команда молодёжной организации ЕВРАЗ КГОК.