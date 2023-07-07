Первые бразильцы в истории «Урала». Сразу два выходца из этой страны пополнили состав екатеринбургского футбольного клуба

Сразу два уроженца Бразилии пополнили ряды екатеринбургского футбольного клуба «Урал». Это 27-летний центральный нападающий Гильерме Шеттине и 21-летний центральный защитник Итало, сообщили в клубе.

«Заключили контракт с опытным нападающим из самой футбольной страны в мире! Гильерме Шеттине будет выступать в Екатеринбурге под номером 9», — отмечают в ФК «Урал.

Прежде спортсмен выступал за португальский клуб «Брага», затем был арендован швейцарским «Грассхоппером».

Молодой защитник Итало переходит в уральский клуб из португальской «Санта-Клары». В прошлом сезоне он провёл 12 игр в Чемпионате Португалии и два матча в розыгрыше Кубка Португальской лиги. Ранее выступал в дивизионах разного уровня Чемпионата Бразилии.

Любопытно, что это первые в истории «Урала» бразильские футболисты, которые будут выступать за екатеринбургскую команду.