Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

В Хабаровском крае выпустили в море первую группу морских млекопитающих из «китовой тюрьмы»: это две косатки и шесть белух, сообщили «Интерфаксу» во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Животных выпустили у мыса Перовского, предварительно ветеринары проверили их состояние и убедились, что они хорошо перенесли транспортировку. Животных оснастили спутниковыми метками, которые позволят учёным продолжить за ними наблюдение.

Напомним, около ста косаток и белух выловили в Охотском море в 2018 году для продажи в океанариумы, в том числе в Китае. Млекопитающих поместили в вольеры бухты Средняя близ Находки в Приморье, это место стали называть «китовой тюрьмой». После вмешательства общественности отловщиков начали проверять прокуроры и следователи и выяснилось, что животных выловили с многочисленными нарушениями закона. Весной 2019 года было принято решение реадаптировать всех косаток и белух и вернуть в естественные условия обитания. К тому моменту из вольеров пропали три белухи и косатка, по разным версиям, они либо сбежали, либо погибли.

Первую группу млекопитающих вывезли из «китовой тюрьмы» в день прямой линии с президентом 20 июня: их погрузили в специальные контейнеры, которые фурами повезли в Хабаровск, а оттуда по реке к месту выпуска в море. За каждым животным наблюдали посменно два специалиста.

После начала транспортировки экологи обвинили её организаторов в непрозрачности процедуры и потребовали разрешить представителями общественности наблюдать за происходящим. Учёные из ВНИРО возразили, что присутствие неподготовленных наблюдателей может помешать специалистам и вызвать дополнительный стресс у животных и без того в непростых обстоятельствах.

27 июня океанолог Жан-Мишель Кусто призвал российские власти подключить международных специалистов и российских наблюдателей к операции по выпуску косаток и белух из «китовой тюрьмы». Он отметил беспрецедентность операции по масштабу: одновременно десять косаток и 87 белух до сих пор никогда не выпускали. Кусто выразил готовность лично принять участие в наблюдении и оказать любую помощь.