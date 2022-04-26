Первую грозу и сильный ветер обещают свердловчанам синоптики 

В среду, 27 апреля, в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 15–18 м/с. Также в некоторых районах возможны дожди с грозами, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.

Тагильчан предупредили о неблагоприятных погодных условиях из-за сильных порывов ветра. Ночью в нашем городе будет облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный до 4–9 м/с. Температура воздуха ночью составит +7...+12°C, днём — до 22 градусов выше ноля.

Из-за неблагоприятных метеоусловий 27 апреля ожидается повышенный риск ДТП и возникновения происшествий на объектах ЖКХ, перебои в подаче электроэнергии, обрыв проводов и замыкания на электросетях.