Первоклассникам и одиннадцатиклассникам Свердловской области разрешили отмечать 1 сентября

В школах Свердловской области 1 сентября разрешат торжественные линейки только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов, на мероприятия пустят родителей детей, сообщил начальник отдела воспитания, профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских.

Он подчеркнул, что главные условия — праздник должен проводиться на открытом воздухе, каждая параллель должна собираться отдельно. Окончательное решение о проведении линеек принимают начальники управления образования в том или ином городе и администрации школ. Для остальных параллелей разрешены только праздники по отдельным классам, на них не допускаются посторонние лица, только дети и учитель.

Шиловских добавил, что в новом учебном году каждое утро на входе в школу детям будут измерять температуру, за каждым классом рекомендовано закреплять отдельный кабинет, а загрузку столовой должны уменьшить вполовину, чтобы в помещении не находилось слишком много учеников.

Ранее сообщалось о намерении свердловских властей оставить очное обучение для школьников в период третьей волны пандемии коронавируса. По словам замгубернатора Павла Крекова, в нынешних условиях нет смысла обязывать школы переходить на дистант, так как сейчас идёт активная прививочная кампания. Тем не менее каждая отдельная школа может принять решение о переходе на дистанционное обучение самостоятельно.