Первоклассник из Нижнего Тагила поразил знаниями по физике на шоу Максима Галкина «Лучше всех»

Семилетний Роман Копалиани из Нижнего Тагила стал участником шоу Максима Галкина «Лучше всех», где дети в возрасте от двух до десяти лет демонстрируют свои таланты. Эфир с вундеркиндом вышел в воскресенье, 7 октября, на Первом канале. По словам мамы Ромы Ирины, сын стал проявлять тягу к физике с четырёх лет, а сам мальчик в интервью Максиму Галкину признался, что его знания соответствуют седьмому классу общеобразовательной школы. Юному профессору предложили прочесть лекцию по основным законам фундаментальной физики и ответить на вопросы «студентов» из зала.

«Это невероятно, Рома, ты меня поразил до глубины души! Медаль в студию!» — сказал Максим Галкин и вручил маленькому гению награду.