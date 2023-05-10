«Первенство бани». В соцсетях разгорелся скандал из-за результатов забега на призы газеты «Тагильский рабочий»   

Накануне, 9 мая, в рамках 74-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий» в одном из забегов спортсменки сборной команды СШОР «Юпитер» и СШОР «Спутник» на последнем этапе продемонстрировали очень близкий финиш, послуживший поводом для скандала.

Победу в итоге присудили команде СШОР «Юпитер», что вызвало недовольство у одного из тренеров «Спутника» Семёна Конева, который написал посты в сообществах «ТТ Нижний Тагил» и «Уралатлетикс — ФЛАСО» (профильная группа тренеров и спортсменов Свердловской области. — Прим. ред.). В качестве доказательства своей позиции о неправомерности решения Конев приложил видео с финишем спортсменок.

«По правилам соревнований есть 30 минут на подачу протеста. Фото и видео доказательств за это время предоставлено не было, и результаты забега остались без изменений, что демонстрирует “отличную” организацию мероприятия и непредвзятость со стороны судей. Решение по крайней мере спорное. Возможно, потому, что на финише сидели тренеры из СШОР “Юпитер”», — написал Конев.

В комментариях под обеими публикациями пользователи соцсетей начали спорить о том, какая же девушка в итоге оказалась первой на финише. После продолжительных споров в дискуссию вступил и главный судья соревнований — Алексей Воробьёв. Он заявил, что полностью доверяет своим коллегам, фиксирующим финиш спортсменок, а при выборе победителя следует обращать внимание не на красную ленту, а на начерченную на асфальте разметку. Кроме того, Алексей Воробьёв заявил, что у представителя «Спутника» была возможность подать апелляцию в установленном регламентом соревнований порядке, что не было сделано. Отметим, что у тренера такие полномочия отсутствуют. Уже под конец дискуссии Воробьёв написал фразу: «Первенство бани. Хватит обсуждать!!!», но после удалил первую часть комментария.

По итоговому протоколу команда СШОР «Спутник» проиграла «Юпитеру» одну десятую секунды. Согласно правилам проведения соревнований по лёгкой атлетике, победителем считается спортсмен, который первым коснётся воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища, исключая голову, шею, руки и ноги.