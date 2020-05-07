Первая смена в загородных лагерях Нижнего Тагила переносится на неопределённый срок

Первая смена в загородных лагерях Нижнего Тагила из-за пандемии коронавируса переносится на неопределённый срок. Об этом АН «Между строк» рассказали в управлении образования Нижнего Тагила. Подготовка к летней оздоровительной кампании продолжается, подчеркнула руководитель управления Татьяна Удинцева, но сроки её запуска приходится отодвигать.

«Мы сейчас продолжаем готовиться, пока решения об отмене первой смены у нас нет. Но она не начнётся с 1 июня. Когда она начнётся — сейчас решается, точных дат пока нет», — рассказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Приём заявлений на путёвки в санатории и лагеря Нижнего Тагила начался 15 апреля. Сообщалось, что за летне-осенний период в Нижнем Тагиле отдохнут и оздоровятся благодаря различным организационным формам 33 836 детей школьного возраста. Ранее из-за пандемии коронавируса городу уже пришлось отказаться от весенней оздоровительной кампании, в мэрии было принято решение «пересмотреть целевые показатели программы в осенний период текущего года».

Татьяна Удинцева сегодня также отметила, что учебный год у первоклашек завершится всё-таки 22 мая, у учеников со второго по одиннадцатый класс — 29 мая. А последние звонки у выпускников, возможно, пройдут в режиме онлайн.

«Пока ещё ничего неизвестно, не решено, скорее всего, пройдёт всё в режиме онлайн. Это не обязательно будет в Zoom — может, виртуальные открытки друг другу пошлют с поздравлением, приветствием и так далее», — говорит Татьяна Удинцева.

В этом году из школ Нижнего Тагила выпускается 1800 одиннадцатиклассников и 3500 девятиклассников.