Первая неделя октября в Нижнем Тагиле будет тёплой и дождливой 

Начало октября порадует жителей Нижнего Тагила тёплой, но дождливой погодой. Большая вероятность осадков прогнозируется с четверга по воскресенье, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Нижнем Тагиле 3 и 4 октября днём воздух прогреется до +17°C, ночью — до +8°C. В среду и четверг, 5 и 6 октября, дневная температура составит +14°C, ночная — до +6°C. Днём в пятницу, 7 октября, будет около +11°C, ночью — +5°C.

В выходные, 8 и 9 октября, ожидается переменная облачность с высокой вероятностью осадков. Воздух прогреется до +12°C днём и до +5°C ночью.