Первая неделя февраля в Нижнем Тагиле будет по-весеннему тёплой

В Свердловской области в начале февраля установится тёплая погода. В середине недели в отдельных районах региона воздух прогреется до +2 градусов, рассказали в Уралгидрометцентре. В Нижнем Тагиле также ожидается резкое потепление, а самым тёплым днём станет пятница, 4 февраля.

В понедельник, 31 января, в Нижнем Тагиле ожидается облачная погода без осадков, днём до –11 градусов, ночью — до –19. Во вторник, 1 февраля, столбики термометров поднимутся до –3 градусов днём, ночью опустятся до –12 градусов. В этот день синоптики обещают порывы ветра до 8 м/с.

2 февраля, в среду, тагильчан ждёт переменная облачность, небольшой снег и 0 градусов днём. Ночью похолодает до –6 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 9 м/с. В четверг, 3 февраля, в городе пройдёт небольшой снег, в светлое время суток столбики термометров покажут –2 градуса, в тёмное — до –7 градусов. В пятницу, 4 февраля, днём синоптики обещают снег с дождём и +1 градус. Ночью температура опустится до –3 градусов.

В субботу и воскресенье будет пасмурная погода и небольшой снег. В первый выходной днём ожидается –1 градус, ночью — до –5 градусов. В воскресенье днём также будет –5 градусов, ночью — около –10 градусов.