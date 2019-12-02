Первая неделя декабря в Нижнем Тагиле будет тёплой и снежной

Синоптики обещают жителям Нижнего Тагила в начале декабря снежную и непривычно тёплую погоду. На этой рабочей неделе столбики термометров будут подниматься в дневное время до минус 7–9 градусов, в ночное — опускаться максимум до минус 11 градусов. К пятнице, 6 декабря, воздух и вовсе прогреется до минус двух градусов днём. В течение всей недели будет идти небольшой снег, ветер ожидается преимущественно юго-западный.

На севере Свердловской области в ближайшие три дня дневная температура будет достигать минус 13 градусов, ночная — минус 16 градусов. На юге ожидается потепление до минус одного градуса. Уральский гидрометцентр прогнозирует облачную погоду с прояснениями, снег и юго-западный ветер с порывами до 14 м/с.