Первая неделя августа в Нижнем Тагиле будет тёплой 

Комфортная летняя погода продержится в Нижнем Тагиле всю первую неделю августа. Температура воздуха днём не будет опускаться ниже +22°C, сообщает Уральский гидрометцентр.

В Нижнем Тагиле днём 1 августа воздух прогреется до +22°C, ночью прогнозируется до +9°C. Во вторник, 2 августа, ожидается облачность, максимальная дневная температура составит +24°C, ночью будет +8°C.

С 3 по 5 августа днём столбик термометра будет подниматься до +28°C, ночью ожидается +12°C. Всю неделю будет облачно, но осадки не прогнозируются.

В выходные, 6 и 7 августа, воздух прогреется до +28°C. В субботу, 6 августа, пройдёт небольшой дождь.