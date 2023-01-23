Пермские спасатели помогли застрявшим на снегоходах туристам из Нижнего Тагила  

В минувшую пятницу, 20 января, в Горнозаводском округе спасли двух туристов из Нижнего Тагила, которые отправились в путешествие на снегоходах в Пермский край. Как рассказали АН «Между строк» в краевой службе спасения, молодые люди не рассчитали количество бензина и застряли на территории Горнозаводского ГО.

Тагильчане позвонили в службу спасения по номеру 112 и дали оператору примерные координаты своего местоположения. По ним выдвинулись спасатели и полицейские из Горнозаводска и Чусового. Туристы были найдены в Горнозаводском округе живыми и здоровыми.