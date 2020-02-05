«Переживаем, чтобы наши арендаторы вернулись». Администрация ТЦ «Восточный» рассказала, как коронавирус повлиял на бизнес в Нижнем Тагиле

В центре оптовой торговли «Восточный» в Нижнем Тагиле сегодня относительно спокойно: на парковке не более десятка автомобилей, а на первом этаже открыто всего несколько павильонов. У тагильчан этот торговый центр давно ассоциируется с «китайским рынком», но в настоящий момент здесь не встретишь ни одного представителя Китая.

«Все китайцы уехали на родину ещё в январе, перед своим Новым годом (в 2020 году отмечается 25 января. — Прим. ред.), — рассказали АН “Между строк” в администрации ТЦ. — Пока трудно сказать, когда они вернутся, сами знаете, какая сейчас ситуация с коронавирусом. Так что вы не переживайте за нас, мы сами переживаем, чтобы к нам наши арендаторы вернулись».

Совсем недавно на втором этаже здания завершился ремонт, и арендаторы постепенно занимают свободные площади. По словам администраторов, в ТЦ до 2020 года работало всего семь бизнесменов из Китая, а остальные — из Таджикистана и Узбекистана.

«Лично я в этот вирус не верю и вам не советую верить тому, что пишут в интернете и показывают по телевизору. Вы лично видели, чтобы кто-то умирал от этого вируса? Я думаю, что это такой рекламный ход, чтобы люди не ездили в Китай на Новый год. Мы находимся на связи с нашими арендаторами, и первоисточник мне говорит, что у них всё хорошо. И посылки к нам приходят оттуда в рабочем режиме. У нас же в Нижнем Тагиле китайцы работают и на Вагонке в ТЦ “Спутник”, но сейчас вы там тоже никого не найдёте — все уехали справлять Новый год».

Напомним, на этой неделе РЖД приостановили железнодорожное сообщение с КНДР из-за коронавируса. Ранее стало известно, что поезд, следовавший по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу без пассажиров. По последним данным, 493 человека погибли в результате заражения коронавирусом. По данным ВОЗ, общее число заражённых в мире превышает 14,5 тысячи, по данным китайских властей — более 17,2 тысячи человек.