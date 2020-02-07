Перевозчики Нижнего Тагила подвели итоги первой недели работы новой схемы общественного транспорта

С 1 февраля в Нижнем Тагиле начала действовать новая маршрутная сеть общественного транспорта. Несмотря на активное распространение в СМИ информации об изменении схемы движения, не все жители города смогли разобраться в нововведениях. На сайте «Городской контроль» появилась масса жалоб на работу общественного транспорта.

Сегодня итоги первой недели подвели в компании-перевозчике «Союз-НТ».

«Жалобы, разумеется, есть. Люди тяжело привыкают к таким изменениям, — рассказал АН “Между строк” представитель перевозчика Александр Петров. — Многие просят восстановить 21-й маршрут. На 46-й маршрут жалуются, что там сейчас “Газели” ездят вместо автобусов. Но если снова запустить 21-й, то он будет дублировать 46-й на 95%, а мы как раз пытаемся от этого уходить. Разумеется, будем что-то думать, смотреть, анализировать».

Наибольшее количество жалоб собрал маршрут № 14 ТЦ Райт — ВМЗ, где автобусы заменили менее вместительными «Газелями».

«Да, есть жалобы на промежуточных остановках. Особенно в районе “Юбилейного” и Рудоуправления. Но вечером мы проверяли — “Газели” ездят пустые. По утру не могу сказать. В этом году Нижний Тагил закупает новые автобусы. Часть из них будет направлена на маршрут № 14», — рассказал ИА «Все новости» представитель «СТК Строитель-Т», пояснив, что автобусы сейчас ходят по длинным маршрутам, а на более короткие вернули «Газели».

Также пока не решился актуальный вопрос жителей ВМЗ, которые проживают в районе остановки НТЭС.

«Организация маршрута и обустройство остановки в районе “Электросетей” — это наша обязанность, — пояснил “Тагильскому рабочему” замначальника управления городским хозяйством мэрии Михаил Сёмин. — Пока нет согласованного остановочного пункта, транспорт дальше Верхней Черепанова ходить не будет. Но это не значит, что решение вопроса будет отложено до лета. Маршрут постараются продлить раньше, чем проведут основательное благоустройство».

Задать вопросы перевозчикам можно по телефонам: 8 (3435) 47-89-98, 48-84-06, 8 (912) 260-83-55 (Вагонка).