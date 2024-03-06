«Перестроились и нашли верное решение». Компания из Нижнего Тагила «К5» сумела занять нишу на рынке нефтегазового оборудования с уходом из России иностранных производителей

Сегодня в России особую актуальность приобрёл вопрос замещения на внутреннем рынке зарубежных товаров и технологий отечественными. В ряде случаев санкции сыграли на руку российским производителям, поскольку с рынка ушли иностранные игроки. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с Николаем Родыгиным, директором нижнетагильской инжиниринговой компании «К5», которая производит оборудование для нефтегазовой промышленности, и узнали, как санкции повлияли на бизнес, насколько успешно прошёл переход на отечественные материалы и как предприниматель оценивает перспективы освоения российского рынка.

Компания «К5» проектирует и выпускает оборудование для технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) и создаёт аналоги оборудования иностранных фирм: FMC, Weir SPM, Halliburton. Технология ГРП представляет собой закачку специальной водной смеси в ствол скважины под высоким давлением для создания трещин в целевом пласте, чтобы обеспечить приток нефти и газа. Наряду с производством оборудования для ГРП «К5» делает автомобильные шипы для шин грузовых автомобилей «КамАЗ».

В 2023 году производство переехало в новое здание в селе Николо-Павловском, сегодня в цехе работают 17 специалистов. Здесь есть заготовительный участок с оборудованием по плазменной и лазерной резке и лентопильным оборудованием, сварочно-сборочный участок и лакокрасочный участок с камерой для нанесения и запекания порошковой краски. Станочный парк включает в себя три современных станка с ЧПУ токарной и фрезерной группы. Предприятие производит манифольды высокого давления (элементы нефтегазовой арматуры), запорную и регулирующую арматуру, обвязку колонную и элементы устьевого оборудования.

Компания «К5» делает часть работ в формате кооперации, сотрудничая с другими уральскими фирмами, которые могут выполнить определённые задачи под заказ.

«Часть заказанной продукции изготавливается у нас в цехе, другую часть работ выполняет наш партнёр. Например, соединение трубы фитингом. Нам проще отдать эту работу на заказ ребятам, специализирующимся именно на запрессовке», — рассказывает Николай Родыгин.

По его словам, компания быстро встроилась в реалии российского рынка после введения санкций. Часть комплектующих закупается у отечественных производителей («Росма»), другая — в Белоруссии и Южной Корее.

«Из-за закрытия европейского рынка необходимо было перестраиваться и находить решение прямо на месте. Применять уже существующие западные технологии и совершенствовать их с помощью отечественных инженерных разработок», — отвечает Николай.

Он признаётся, что сейчас есть большой спрос на их продукцию, но производство работает не в полную силу из-за нехватки кадров.

«Очень тяжело найти хороших операторов станков, технологов и конструкторов. Все эти профессии сейчас являются дефицитными. К нам приходят люди после повышения квалификации или переобучения на практику. Посмотрев, как человек справляется с задачами, мы предлагаем открытые вакансии», — отмечает предприниматель.

Он добавляет, что профессия оператора станка перестаёт быть сугубо мужской, девушки тоже готовы выполнять такую работу и «К5» с радостью пополнит коллектив представительницами прекрасного пола.

На вопрос, почему решили заниматься оборудованием для нефтегазовой промышленности, Николай отвечает, что у него за плечами 20 лет работы в снабжении и очень много нужных контрагентов. В 2019 году к нему обратилась организация, чтобы решить сложную задачу для системы устройств, отвечающих за непрерывную качку на нефтяных скважинах. Тогда специалисты «К5» успешно отработали кейс, и с тех пор к ним обращаются заказчики, работающие в нефтянке. В их числе подрядные организации «Газпром-нефти», «Лукойла» и «Роснефти».

Сейчас оборот компании «К5» составляет около 15 млн рублей в месяц, но в перспективе, по словам Николая Родыгина, планируется увеличить его минимум в четыре раза, до 60 млн рублей в месяц, расширить сферу деятельности и освоить комплексное обслуживание и ремонт оборудования для нефтегазовой промышленности.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес», начатый в прошлом году. С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение».