Переходил дорогу на красный. В Нижнем Тагиле под колёса автомобиля в 3 часа ночи попал нетрезвый пешеход

18 апреля в 03:30 на пешеходном переходе рядом с домом № 12 на улице Космонавтов под колёса автомобиля попал 61-летний мужчина. Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель автомобиля Lada Kalina не успел затормозить перед пешеходом, который начал переходить проезжую часть на красный сигнал светофора.

Несмотря на попытку торможения, 66-летний водитель, двигавшийся в сторону улицы Красноармейской, не смог избежать столкновения. От удара пешеход получил различные травмы. Прибывшие на место медики госпитализировали его в Демидовскую городскую больницу для оказания медицинской помощи. Там же было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекторы выяснили, что водитель «Калины» имеет 13 лет водительского стажа. За минувший год он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 11 раз. На момент дорожного происшествия имел четыре неоплаченных штрафа. На основании каждого в отношении участника аварии было составлено четыре административных материала за неуплату штрафа в срок (ч. 1. ст. 20.25 КоАП РФ). Помимо этого, водитель прошёл медосвидетельствование, которое подтвердило, что в момент ДТП он был трезв. Основную причину ДТП установит следствие, по итогу которого будет принято обоснованное решение, отметили в ГИБДД Нижнего Тагила.