​​​​​​​Переехавшая из Краснодара в село под Нижним Тагилом женщина с маленькими детьми осталась без жилья 

Осенью 2021 года 38-летняя Олеся Шишкина вместе с детьми переехала из Краснодара в Свердловскую область. Решение о переезде было принято из-за неподходящего климата для ребёнка. У Олеси двое детей — девочка 8 лет и мальчик 9 лет. Воспитывает детей женщина одна. У сына хроническое заболевание, из-за которого он тяжело переносит влажный воздух.

22 сентября вместе с детьми Олеся приехала в село Мурзинка под Нижним Тагилом и остановилась у родного брата погибшего мужа. По словам женщины, сначала всё было хорошо, пока родственник не стал сильно выпивать. Олеся боялась за детей, но ждала, что это прекратится. В итоге в состоянии сильного алкогольного опьянения ночью мужчина выгнал женщину вместе с детьми на улицу.

За помощью Олеся обратилась в ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Южаковский”» Пригородного района и благотворительный фонд «Развитие». Сейчас дети находятся в реабилитационном центре, а Олесю временно разместили в офисе благотворительного фонда. Пока семье негде жить, забрать детей женщине не удастся.

Олесе 38 лет, она инвалид третьей группы, при которой вряд ли сможет трудоустроиться. Живут мама с детьми на государственные выплаты. Сейчас фонд «Развитие» собирает для семьи вещи и средства для бытовых нужд.

«Она сама из детского дома. Сейчас мы разместили её в соседнем домике, в здании нашего офиса. Видно, что человек всю жизнь работал, она очень трудолюбивая, рассказывала, как всю жизнь в Краснодаре трудилась на полях. Очень хочется ей сейчас помочь», — говорит директор благотворительного фонда «Развитие» Олеся Лобурь.

Сегодня женщина вместе с сотрудниками полиции ездила в село Мурзинка, чтобы забрать свои вещи у бывшего родственника. Администрация посёлка Южаково, где сейчас находится женщина с детьми, готова предоставить жильё по договору соцнайма. Но переезд в квартиру постоянно откладывается, так как для этого требуется собрать большой пакет документов.

Если вы хотите помочь Олесе Шишкиной, то можете связаться с директором благотворительного фонда «Развитие» Олесей Лобурь по телефону 8 (919) 395-77-74.