​​​​​​​Перед стартом горнолыжного сезона тагильские спасатели отработали эвакуацию людей со сломанного подъёмника на горе Долгой

Спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила отрабатывали норматив по спасению людей при поломки кресельного подъёмника. По легенде, на горе Долгой встал подъёмник, в кабинах которых находились два человека. С помощью специального оборудования спасателям удалось эвакуировать туристов. Как отметил директор Центра Сергей Копёркин, операция была выполнена на оценку «отлично».

«Такие учения проводятся на горах Долгой и Белой. Тренировки обычно проводят перед сезоном или соревнованиями. Отрабатывается взаимодействие между сотрудниками и спасателями», — рассказал АН «Между строк» Сергей Копёркин.