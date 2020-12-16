Перед Новым годом 30 семей из посёлков под Нижним Тагилом получили ключи от новых квартир

Жители посёлков Уралец, Канава и Висимо-Уткинск получили ключи от новых квартир. Всего из ветхого и аварийного жилья переедут 30 семей.

Дом, в котором теперь будут жить 84 человека, построили в посёлке Уралец. По словам мэра Нижнего Тагила, новые дома в сельских населённых пунктах не строили порядка 30 лет. Ключи новым собственникам вручили сегодня, 16 декабря, в преддверии Нового года.

«В этом году в Свердловской области уже три тысячи семей отпраздновали новоселье, и этот показатель на четверть опережает плановые показатели программы по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья», — отметил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских.

В 2019 году в Нижнем Тагиле новые квартиры получили 92 семьи, в 2020 году в новые квартиры переехали 155 семей. В следующем, 2021 году планируется улучшить жилищные условия для 93 семей, проживающих в аварийных жилых домах. Как передаёт пресс-служба городской администрации, в Нижнем Тагиле будет снесено 59 аварийных жилых домов и расселено 340 семей.