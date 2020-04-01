Пенсионный и страховые фонды могут потерять больше двух триллионов рублей из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса Пенсионный фонд (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить взносы на сумму от 200 млрд до 2,34 трлн рублей, со ссылкой на подсчёты экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики пишет РБК.

Аналитики подготовили обзор «Влияние пандемии COVID-19 на институты социального страхования», в котором описали сценарии падения доходов социальных фондов: согласно их данным, страховые взносы начнут падать с марта 2020 года из-за сокращения зарплат и количества рабочих мест, а также роста безработицы и снижения реальных доходов россиян. Кроме того, на падении социальных взносов скажется снижение ставок страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса, которое ранее объявил президент Владимир Путин.

При осуществлении самого негативного сценария, предполагающего сокращение рынка труда и фонда оплаты труда одновременно на 20% и их восстановление спустя девять месяцев, фонды недополучат 2,3 трлн рублей. При наиболее позитивном сценарии рынок труда и фонда оплаты труда сократится только на 5% и восстановится через три месяца — тогда потери социальных фондов составят до 200 млрд рублей. Однако наиболее вероятным сценарием эксперты называют ситуацию, когда сокращение рынка труда и фонда оплаты труда составит 10–15%. В случае восстановления экономики за девять месяцев фонды потеряют от 1,17 трлн до 1,76 трлн рублей.