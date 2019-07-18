Пенсионеру из Нижнего Тагила продали массажную накидку на кресло за 130 тысяч рублей

За последнюю неделю четверо пожилых тагильчан стали жертвами подозрительных бизнесменов. Один из пострадавших — 77-летний Станислав Копунов. Мужчина, поддавшись на уговоры, приобрёл «чудодейственную» массажную накидку на кресло за 130 тысяч рублей.

Началось всё с того, что пожилому тагильчанину прислали красивое приглашение на мероприятие «Время здоровья». Организаторы обещали рассказать, как избавиться от боли в суставах и позвоночнике. Дети сразу же заподозрили подвох и попросили отца не ходить на сомнительную встречу, однако мужчина их не послушался.

«Это всё было сделано настолько приятно, как будто тебя собрались спасать. Как хорошо всё это действовало на здоровье — вот эти вот устройства, приборы», — рассказал ТРК «Телекон» Станислав Копунов.

По окончании встречи организаторы провели среди присутствующих розыгрыш скидки 30% на один из массажёров. Победителем стал Станислав Ильич — он получил «уникальную» возможность заплатить за массажную накидку на кресло 130 тысяч рублей вместо изначальных 180 тысяч. Также пенсионеру пообещали бонусы при покупке — пылесос, набор постельного белья и другие массажёры.

У пожилого мужчины на руках не было такой суммы, поэтому он поехал в банк и обнулил свой сберегательный счёт. Но денег всё равно не хватило — оставшиеся 59 тысяч Копунову оформили рассрочкой на 5 месяцев.

На следующий день пенсионер понял, что его обманули. Вместе с супругой он подал заявления в Центр защиты прав потребителей и в полицию. Но правоохранители отказали супругам в возбуждении уголовного дела, поскольку сделка купли-продажи с ООО «Гермес» была оформлена по всем правилам.

В Роспотребнадзоре супругам пояснили, что за последнюю неделю к ним уже обращались трое пожилых тагильчан с аналогичными заявлениями. В ведомстве пообещали помочь всем пострадавшим расторгнуть договор с ООО «Гермес» в судебном порядке.

«В тех случаях, когда признаётся, что товар находится нелегально в обороте, что он не имеет необходимой достоверной информации, с точки зрения закона потребитель имеет право на расторжение договора. А это, соответственно, влечёт за собой возврат товара. Деньги возвращают потребителю. Также потребитель имеет право на возмещение убытков и ущерба», — рассказал руководитель консультационного пункта Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле Александр Башкиров.

Сейчас сотрудники Центра защиты прав потребителей направят купленную пенсионерами продукцию на экспертизу, с целью подтвердить, что товар не имеет регистрации на территории России.