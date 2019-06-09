Пенсионерка пострадала от взрыва газового баллона в автомобиле на Южном подъезде к Нижнему Тагилу

Около 11:30 в субботу, 8 июня, на первом километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу в багажнике автомобиля Ford Focus произошёл взрыв газового баллона. В результате происшествия 77-летняя пассажирка, сидевшая на заднем кресле, была госпитализирована с ожогами 2–3-й степени 11% тела. Водитель не пострадал. Как рассказали ИА «Все новости» в отделе надзорной деятельности, автомобилем управлял внук пострадавшей, а в багажнике они везли на дачу газовый баллон. В тушении пожара участвовали две спецмашины и пять человек личного состава.