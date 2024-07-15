Пенсионерка попала под колёса иномарки в Нижнем Тагиле

Днём в минувшую субботу, 13 июля, у дома № 60 на улице Верхняя Черепанова произошло ДТП с участием женщины-пешехода и Hyundai Solaris. По данным Госавтоинспекции, 50-летний водитель иномарки, поворачивая направо в сторону улицы Выйской, на зебре сбил пенсионерку, которая, по его словам, внезапно вышла на проезжую часть. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали в Демидовскую ГБ. На водителя составили протокол по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходу.