Пенсионерка отдала в полицию Нижнего Тагила 2 мины и 7 гранат

Жительница села Николо-Павловское под Нижним Тагилом обратилась в отдел полиции № 21 с заявлением о том, что она готова добровольно сдать большое количество боеприпасов, которые обнаружила в своём доме. По данным пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», 59-летняя женщина пояснила, что наткнулась на опасную находку случайно, когда решила разобрать вещи покойного мужа.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, при осмотре правоохранители обнаружили: 2 мины, 7 гранат, тротиловую шашку, электродетонаторы, огнепроводные шнуры, порох и около 1400 патронов различного калибра. Весь арсенал боеприпасов был передан в экспертно-криминалистический отдел на специальное исследование.
В связи с добровольной сдачей боеприпасов в полиции было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а за добровольно сданные снаряды женщина получила вознаграждение в сумме около 100 тысяч рублей.
«Полиция совместно с коллегами из отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Нижнему Тагилу Управления Росгвардии напоминает, что незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, не состоящие на учёте в органах внутренних дел или оставшиеся после смерти родственников, жители города могут сдать в территориальные отделы полиции. Для добровольной сдачи указанных предметов необходимо вызвать сотрудников полиции на место их нахождения. В соответствии с действующим законодательством граждане, добровольно сдавшие вышеуказанные предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. К тому же за добровольно сданные предметы вооружения установлен размер денежного вознаграждения, который определяется по результатам осмотра их технического состояния», — отметили в полиции.