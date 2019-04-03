Пенсионерка отдала в полицию Нижнего Тагила 2 мины и 7 гранат

Жительница села Николо-Павловское под Нижним Тагилом обратилась в отдел полиции № 21 с заявлением о том, что она готова добровольно сдать большое количество боеприпасов, которые обнаружила в своём доме. По данным пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», 59-летняя женщина пояснила, что наткнулась на опасную находку случайно, когда решила разобрать вещи покойного мужа.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, при осмотре правоохранители обнаружили: 2 мины, 7 гранат, тротиловую шашку, электродетонаторы, огнепроводные шнуры, порох и около 1400 патронов различного калибра. Весь арсенал боеприпасов был передан в экспертно-криминалистический отдел на специальное исследование.

В связи с добровольной сдачей боеприпасов в полиции было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия и боеприпасов, а за добровольно сданные снаряды женщина получила вознаграждение в сумме около 100 тысяч рублей.