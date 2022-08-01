Пенсионерка из Нижнего Тагила потеряла более 2 млн рублей, помогая лжеполицейским поймать мошенников

В Нижнем Тагиле 63-летняя жительница Дзержинского района перечислила телефонным мошенникам 2 млн 100 тысяч рублей. Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», пенсионерке позвонил мужчина с незнакомого номера и предложил поучаствовать в секретной операции по задержанию мошенников, которые сливают данные клиентов банка.

Сначала женщине поступил звонок с абонентского номера с кодом 343. Звонивший представился сотрудником Следственного комитета Екатеринбурга и сообщил, что в московский банк пришёл мужчина с доверенностью от имени тагильчанки и пытается оформить кредит на её имя. Лжесиловик заявил, что правоохранителями уже проводится мероприятие по установлению утечки информации из банка и только с помощью пенсионерки они смогут задержать преступника. В дальнейшем ей позвонил «сотрудник отдела экономической безопасности из Москвы» и просил ничего не говорить родственникам, убедив в том, что операция является секретной.

После этого поступил звонок от «лейтенанта полиции», который предупредил доверчивую тагильчанку, что дальше общаться с ней будет сотрудник Центробанка по имени Илья через мессенджер. Пенсионерка выполняла все инструкции лжесотрудника банка и перевела свои деньги на «безопасный счёт». Илья контролировал каждый шаг потерпевшей, требуя прислать фотоотчёт о выполненных операциях. По его инструкции женщина приобрела новый сотовый телефон, на который установила несколько программ.

«В итоге, тщательно скрывая от близких своё участие в “поимке злоумышленников”, тагильчанка перевела двумя транзакциями около 1 400 000 рублей, затем сняла в другом банке ещё почти 400 тысяч рублей, их она тоже перевела на указанный счёт тремя платежами. В завершение пенсионерка оформила кредит на 300 тысяч, которые также ушли на мнимый безопасный счёт», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Неладное заподозрил муж пенсионерки, который заметил её странное поведение. Он открыл банковское приложение и обнаружил, что на счетах нет денег. Мужчина объяснил супруге, что она попалась в руки мошенников.

Сотрудники полиции отмечают, что при проведении оперативных мероприятий пользуются поддержкой различных спецподразделений и не привлекают для участия в них граждан. В полиции в очередной раз просят игнорировать звонки с незнакомых номеров, не доверять информации, полученной от незнакомцев по телефону.